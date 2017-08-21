募款不易 助學金難到位

育達慈善會頒發幸福金給雲林家扶中心受扶學生，獎勵學童在學業與生活上的表現。(許素惠攝)

育達慈善會榮譽會長楊淑卿將幸福金頒發給學童，給學童最直接的鼓勵。(許素惠攝)

雲林家扶中心每年約需發放共1500萬元獎助學金，但近年來募款不易，這3年來，每年都不足400萬元，只能動用原本基金支應，如果所需的善款勸募一直不到位，社工擔憂後繼無力。

育達慈善會上午送愛雲林家扶中心，發放60位在生活與學業上進步的孩子每人2000元助學金，該會一年加總捐助該中心共50萬元，是很重要的善款。

要升國一的「小玲」，阿公阿嬤皆臥病在床，媽媽也身體不佳，爸爸打零工維生，照顧爺奶及媽媽的重責大任全落在小玲肩上，幫阿公阿嬤擦身體，為母親端茶送藥，煮飯洗衣等家事也一手包，還得兼顧課業。

育達服務主委黃家喜、前總監蕭文龍、活動主委王水河與榮譽會長楊淑卿等人聽了很不捨，強調雲林家扶孩子在困窘經濟狀況下成長，需要更多鼓勵與肯定支持。

(中時)