世大運》因傷無法出賽 許淑淨難過失落

里約奧運金牌許淑淨，因傷退出本屆台北世大運，21日她在臉書粉絲頁上寫著難過與失落，感謝大家的關心，她會好好養傷，也希望大家持續為中華隊加油。（本報資料照，陳信翰攝）

20日發表聲明因傷退出本屆世大運的台灣女子舉重奪金重點好手、里約奧運金牌許淑淨，經過一夜沉澱後21日在臉書粉絲頁上寫著「非常難過與失落，感謝網友的支持與關心，我會好好養傷，也希望大家持續為中華隊選手們加油打氣。」

去年里約奧運帶傷出賽在眾人驚奇中神奇摘金的許淑淨，雖然經過1年的修養，但傷勢至今仍舊沒有恢復，直到7月底都還是無法正常練習，許淑淨的教練蔡溫義最終聽從醫院的評估，許淑淨決定放棄本屆世大運。

許淑淨20日宣布退賽之後情緒一度崩潰大哭，21日在臉書粉絲頁上表示，「這次沒辦法在家鄉出場比賽，為中華隊爭取佳績，感到難過與失落，但還是感謝大家對我的關心，讓大家失望感到非常的抱歉！我也會好好養傷！更希望大家持續關注世大運中華代表隊的表現，繼續為選手們加油打氣！」

(中時電子報)