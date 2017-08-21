假冒刑警真把妹 男拒捕反控警傷害
冒充警察把妹！基隆市1名張姓男子去年8月間，穿著刑警的背心冒充身分，行經基隆港海洋廣場時，看見1名身材火辣的妙齡女子，便假盤查之名前往搭訕，警方獲報後立即前往該處查緝，怎料張男竟強硬辯稱：「我是台北市刑警大隊！」不但拒捕還與警方拉扯，並控告基隆市警方傷害罪，基隆地檢署日前偵結，認定警方是依法戒護，予以不起訴處分。
警方表示，當晚8時許，張男穿著刑警背心正在和女子搭訕，警方到場取締時，向張男詢問：「你是哪個單位的？」張男竟回應：「我是台北市刑大，站大門口的！」警方見張男行為詭異，分明不是員警，遂依涉嫌妨害秩序罪送辦。
孰料，張男到派出所後，認為自己並沒有違法而拒絕上銬，並大聲咆哮，除了和警方拉扯，還用魁梧的身體衝撞員警，警方則出動6員壓制，事後張男竟聲稱自己頭、臉、四肢都被警方弄受傷，控告包含所長在內的6名員警涉嫌傷害罪。
檢警調閱監視器後，認為警方是以現行犯身分將張男逮捕，且施加刑具並無不法，難以認定警方有惡意傷害之罪，均屬依法行政，予以6名員警不起訴處分。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。