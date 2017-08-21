假冒刑警真把妹　男拒捕反控警傷害

張男在去年8月間，身穿刑警的背心冒充警察，在基隆港海洋廣場搭訕女子，被警方逮捕後還反控警方涉嫌傷害罪。（張穎齊攝）

張男在去年8月間，身穿刑警的背心冒充警察，在基隆港海洋廣場搭訕女子，被警方逮捕後還反控警方涉嫌傷害罪，經查後，基隆地檢署認定一切均屬依法行政，警方獲不起訴。（張穎齊攝）

冒充警察把妹！基隆市1名張姓男子去年8月間，穿著刑警的背心冒充身分，行經基隆港海洋廣場時，看見1名身材火辣的妙齡女子，便假盤查之名前往搭訕，警方獲報後立即前往該處查緝，怎料張男竟強硬辯稱：「我是台北市刑警大隊！」不但拒捕還與警方拉扯，並控告基隆市警方傷害罪，基隆地檢署日前偵結，認定警方是依法戒護，予以不起訴處分。

警方表示，當晚8時許，張男穿著刑警背心正在和女子搭訕，警方到場取締時，向張男詢問：「你是哪個單位的？」張男竟回應：「我是台北市刑大，站大門口的！」警方見張男行為詭異，分明不是員警，遂依涉嫌妨害秩序罪送辦。

孰料，張男到派出所後，認為自己並沒有違法而拒絕上銬，並大聲咆哮，除了和警方拉扯，還用魁梧的身體衝撞員警，警方則出動6員壓制，事後張男竟聲稱自己頭、臉、四肢都被警方弄受傷，控告包含所長在內的6名員警涉嫌傷害罪。

檢警調閱監視器後，認為警方是以現行犯身分將張男逮捕，且施加刑具並無不法，難以認定警方有惡意傷害之罪，均屬依法行政，予以6名員警不起訴處分。

(中時)