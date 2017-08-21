最後掃蕩！伊軍攻塔阿法IS 上萬平民奔逃
伊拉克總理阿巴迪(Haider al-Abadi)終於宣布即將反攻北部大城塔阿法(Tal Afar)，這也是恐怖組織IS被逐出摩蘇爾之後，在阿拉克占領的最後據點。隨著伊軍展開塔阿法反攻行動，伊拉克可望從IS手中全面收復國土。
根據CNN報導，伊拉克總理阿巴迪周日在全國電視廣播中宣布即將展開收復塔阿法行動，他告訴當地恐怖份子說，你們除了投降或被殺外，已經別無選擇，因為塔阿法是極端組織IS在伊拉克尼尼微省的最後占領地，一旦解放後，伊軍便可全面收復國土！
阿巴迪說，伊拉克安全部隊已經陸續展開攻擊行動，在空中作戰方面，他們獲得國際聯軍的強力支援，有大批工程人員和醫護人員隨時提供救援。但是根據估計，目前塔阿法大約還有1至5萬名平民尚未逃離，聯合國人道救援組織成員Lise Grande說，儘管已經撤出超過3萬人，但不知道究竟還有多少平民沒有及時逃出，因為現在塔阿法的處境相當艱難，裡頭的食物和水都快用完了，就連生存所需的基本物資都很缺乏。她同時警告雙方軍隊避免傷及無辜百姓，確保平民能夠得到人權組織的協助。
(中時電子報)
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