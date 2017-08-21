連日高溫宅配通幫您消暑氣，寄件加購冰棒10元

宅配通幫您消暑氣，寄件加購冰棒超滑算。圖：業者提供

今年夏天連續8天達37度的高溫，創下連續高溫日數紀錄。台灣宅配通每天在大街小巷穿梭配送貨件，炎熱的夏天來一支冰品即消暑又清涼，因此台灣宅配通推出宅配吃冰棒加購只要銅版價，請您輕鬆宅配又消暑。

台灣宅配通推出寄件加購冰棒只要10元，宅配商品規格常溫s90~s150或低溫全規格，即日起~8/29於萊爾富寄台灣宅配通的宅配服務結帳後立即可獲得10元加購奇美冰品優惠券乙張，奇美芒果冰棒、奇美芋頭冰棒、奇美檸檬冰棒三項擇一，台灣宅配通讓您在炎熱的夏天清涼一下。

台灣宅配通提供多元的代收通路給消費者交寄商品，滿足更多消費者宅配需求。

(工商)