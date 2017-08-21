陸狂砸超3000億 印度批拉攏不丹

印度政府人士透露，已獲知中國向不丹提供大筆經援的消息。圖為不丹首都辛布(Thimphu)中央政府辦公樓的資料畫面。（圖/新華社）

中國與印度為了邊境爭議，展開全方位角力，雙方軍隊已經在喜馬拉雅山區對峙2個月。而在外交方面，中國為求提高聲勢，加強正當性，正積極拉攏第三方當事國不丹。

據日本經濟新聞報導，中國向不丹提出100億美元（約3,032億新台幣）的經濟支援方案，使一直低調站在印度那邊的不丹對北京態度出現軟化。中印互相譴責對方軍隊越界，要是能拉攏不丹，將有助於在國際社會上凸顯自身的正當性。

中國外交部近日向印度媒體強調，不丹已經明確表示，印度軍隊侵入的洞朗並非不丹領土。爆發爭議的洞朗為靠近中國，不丹與印度3國交界的狹長高原，而6月中，解放軍因為修路與越界阻止的印軍發生爭執。印度雖然沒有主張洞朗地區的主權，但支持不丹對該地區宣示主權。

如果這的確是不丹的態度，那意味不丹與印度的關係出現了變化。

雖然不丹政府立即向印度媒體否認了這種説法，但新德里已經開始生疑。印度政府人士8月上旬接受日本經濟新聞採訪時表示：「已獲得中國提議，向不丹提供100億美元投融資，而不丹開始向中國靠攏的消息。」據説這100億美元包括低利貸款，無償援助與直接投資。

接著新德里也開始反擊。印度外長史瓦拉姬（Sushma Swaraj）8月11日為了參加地區經濟合作會議訪問尼泊爾，與不丹外長多吉（Damcho Dorji）舉行了會談。史瓦拉姬提醒不丹「不要被中國欺騙」。

不過，多吉在會談後表示，「希望和平友好地解決洞朗局勢」，並未發表刺激中國的言論。不丹外交部6月譴責解放軍在不丹領土內造路，違反了中國與不丹決定維持現狀的協議，但如今態度卻出現緩和。《環球時報》在社評中提及多吉的發言，指出不丹顯然希望在中印對峙上保持中立，牽制了印度。

日經分析指出，中國接近不丹，是為了確保自身的合法性。不丹長年與印度進行防衛合作，印度以不丹主張，並未在洞朗建設道路為由，才能順理成章，出兵阻止中方造路。如果不丹撤回擁有洞朗領土主權的主張，印軍就會失去出兵的合法性，只留下侵犯中國領土的結論。

據印度政府人士透露，中印7月達成兩軍同時分階段減少兵力，9～10月或年底前完全撤兵的非正式協議。然而，無論是中國國家主席習近平，還是印度總理莫迪（Narendra Modi），都不想被國人認為軟弱無能，於是相關人士表示，雙方便達成從外界看來，不是自家軍隊率先撤退的協議。

不過，在喀什米爾地區，中印兩軍互擲石塊，局面依舊緊張。據印度政府人士向日經透露，在洞朗地區直接對峙的印軍約320人，解放軍近500人，較原本有所減少，但在與不丹的邊境地區，印度集結了1.2萬人，中國集結了1.6萬人。外界普遍認為，一旦爆發戰鬥，不會局限於小規模衝突。

(中時電子報)