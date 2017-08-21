小S同框「當紅巨星」自拍 許老三萌亂入
泰國電影《模犯生》在台創下破億高票房，成為台灣影史最賣座泰片，導演和演員群們今（21日）來台謝票，吸引大批粉絲接機歡迎，而小S昨（20日）竟然搶先和女主角「小琳」合照？原來她是揪大女兒Elly自拍，超像的明星臉再度引發熱議。
小S日前帶著女兒們到美國旅遊，每曬出母女合照，總引來粉絲直呼11歲大女兒Elly撞臉《模犯生》女主角茱蒂蒙，她們同樣擁有瓜子臉、丹鳳眼，長相都非常清秀，另外，也有人認為Elly和《鬼怪》女主角金高恩有幾分神似。
而小S昨就在臉書上傳和Elly的自拍，幽默表示「我跟當紅巨星合照！」另一張則有小女兒許老三亂入一起賣萌，母女三人一同做出搞怪鬼臉，相當俏皮。網友見狀也逗趣留言「是巨星跟巨星一起合照」、「模犯生的女主角」、「S跟金高恩合照耶」，明星臉成為粉絲最近的討論亮點。
(中時電子報)
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