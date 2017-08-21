照過來！新打卡點浪漫破表

雲林縣斗六市社口公園被營造得很浪漫。（許素惠攝）

雲林縣斗六市社口公園被營造得很浪漫，很適合情人與新人拍照。（許素惠攝）

雲林縣斗六市社口公園LＯＶＥ入口意象，浪漫破表。（許素惠攝）

雲林縣斗六社口口袋公園被營造的浪漫美麗，不但設了「LOVE」入口意象，也在老茄苳樹前植了繽紛的彩花，形成一大心形，與LＯＶＥ相映成喜，成為七夕情人節最浪漫的打點新點景。

斗六市公所在花園城市顧問團林廷隆老師、廖敦如老師及蔡景株老師的協助規畫下，設計了新的意象「LOVE」，希望來到這裡休閒運動、拍照留念的人們，都能有茄苳樹的祝福，天天開心、時時被愛包圍。

斗六市長謝淑亞表示，該公園是舉辦情人節活動的最佳地點，今年七夕前的周末夜公所將在心公園舉辦「幸福點亮愛音樂會」，情人或夫妻可參加「親親拍照臉書打卡送禮物」活動，限量99對的名額，要讓這份愛「長長久久」。

社口心公園目前由對面的路易莎咖啡認養，為了搭配公所的七夕情人節活動，老闆甘博仁活動當晚提供免費飲料，還有打卡9折優惠的好康。

(中時)