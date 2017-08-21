離譜，吃安眠藥竟還開車出門！

警員幫林男把車開回家。（李義翻攝）

58歲林姓男子吃了安眠藥竟還開車出門！不久藥性發作，開在路上睡著了，車停在馬路上，警方據報到場，搖醒他，幫他開車回家，免去一場可能發生的交通事故。

林男日前凌晨1:25開車出門前，吞服安眠藥，行經高雄市五福一路與和平一路口時，藥性發作，坐在駕駛座上睡著了。

苓雅警分局民權路派出所警員吳逸群、許紋庭執行巡邏勤務經過，發覺有異，趨前查看，敲了車窗才把林男叫醒，指示他把汽車開到路邊受檢。

林男表示，駕車前吃了安眠藥，員警依規定進行酒測，無酒精反應後，認為他不能安全駕駛，於是用警車載他回家，另名警員他駕車返家，及時化解一場可能發生的交通事故。

(中時)