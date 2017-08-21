男吸毒散盡家財 父親大義滅親報警逮人

何嫌散盡家財吸毒，老父親大義滅親報案逮人。(郭韋綺翻攝)

高雄湖內警分局阿蓮分駐所日前接到一通求救電話，一名年邁80幾歲何姓老翁向警方表示，兒子吸食毒品海洛因長達20年，把存款上百萬元都拿去還親戚、朋友借貸的錢，如今他已年邁，無力再償還，希望求助警方。

何姓老翁說，家中原從事養殖虱目魚漁民，不料卻生個只會吸毒惹事的兒子，長期吸食毒品耗盡家中財產，由於兒子苦勸不聽，仍繼續對外借錢吸毒過海「HI」人生，想想老了落到這般田地，不禁悲從中來。

阿蓮分駐所所長吳燕成得知後，昨天19時與警員侯雄哲前往該報案人住處訪視，何嫌居住魚塭旁平房，因怕家人發現其吸食毒品行為，寧願棄舒適樓房不住，自行居住在簡陋倉庫房間內，警方由家人帶入屋內。

50歲何嫌向警方表示，身上無毒品，要搜就搜，一副不在乎老神在在；但薑還是老的辣，這點小伎倆還是被眼尖的員警識破，從工具割墊背面搜出1包毒品海洛因，毛重0.2公克、生理食鹽水2小瓶，何嫌故作無辜辯稱：「我不知道還有一包海洛因放這裡。」員警回「你麥擱假啊」。

警方隨後將何嫌帶返所製作相關筆錄，全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)