罷免黃國昌連署 安定力量：行動具高度正當性
安定力量聯盟發起罷免立委黃國昌行動進入第二階段，安定力量主席孫繼正、秘書長游信義等人在今（21日）上午9時許，將近2萬9714份連署書連署書送至新北市選舉委員會，由新北市選委會副總幹事黃堯章代表收下。
游信義表示，人民的福利、利益不須要袖手旁觀、謀取個人私利的政客，還有為國家社會帶來負面力量的政黨，如時代力量，黃國昌選前的政見都是為下一代謀幸福，選後所作所為處處破壞倫理，民意絕對不是用完就丟，民意代表應該要聆聽基層的聲音。
游信義說，這是來自基層的聲音，有3萬多名鄉親提供個人資料勇敢站出來要罷免黃國昌，這樣的力量豈容忽視，罷免黃國昌公民運動具有高度正當性，名正言順，黃所言所行，都如同國王的新衣，時代力量推動的價值觀已經是國家亂源，罷免不只是創造歷史，更是關係未來。
黃的態度高傲不當一回事，忽略來自選區3萬多名鄉親的怒吼，不只忘了女同學的名字，更忘記權力來自人民賦予，黃的傲慢會更加激起民眾要罷免他的鬥志。
(中時)
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