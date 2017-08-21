2017澎湖遠航馬拉松 遠航美麗空姐加油打氣、陪您一起跑！

澎湖遠航馬拉松海報。圖：遠航提供

「2017澎湖遠航馬拉松」邀您飛趣不可！，本活動已經延續到了第三年報名人數也是年年增加，今年活動將在11月12日澎湖縣馬公市觀音亭西瀛勝境開跑，歡迎民眾一同共襄盛舉，享受一場結合視覺與味覺的馬拉松。

本活動由澎湖縣政府與遠東航空共同主辦，遠行及樺舍旅行社等單位協辦，為結合地方觀光產業發展，由遠行旅遊所推出的套裝行程，內容包含三天兩夜住宿、來回機票、機場接送與保險…等，豐富超值的套裝行程讓民眾可以用優惠的價格享受這趟旅程。

此次活動也回饋澎湖在地居民，凡設籍在澎湖縣的縣民報名本活動，皆可加贈遠東航空機票折價券500元。歡迎民眾呼朋引伴，一同參加這值回票價的賽事旅程！

本賽事亮點之一，遠東航空美麗的空姐會在活動會場上幫大家加油打氣，在舞台旁遞獎盃給得獎選手，在賽道終點替選手掛完賽獎牌，為每位選手加油喝采，此次也會有代表遠東航空參加澎湖遠航馬拉松的空姐，陪著選手們一起跑在美麗的澎湖，穿梭在澎湖街道、海岸提防與林蔭大道，絕對讓您一飽眼福。

此外補給站也將規劃澎湖在地特色美食，讓遠途而來的選手能夠享受最道地的澎湖好滋味。縣政府將邀集民間、學校社團沿路為跑者歡呼，打造出馬拉松嘉年華會的熱鬧景象，熱情的澎湖人情味。

承辦單位創意實踐家為了感謝回饋長期支持的跑友，舉辦了5跑3免費送運動側背包的活動，選手只要報名參加以下五場賽事澎湖遠航馬拉松、臺中城市半程馬拉松、北港媽祖盃全國馬拉松、屏東高樹蜜鄉國際馬拉松及2018年4月台北(總統府)路跑，任選其中三場（10Km以上組別）即可免費獲得，為此遠航馬拉松將報名延長到9月15日，希望能有更多全台灣的選手共襄盛舉。

賽事相關訊息可上網搜尋「2017澎湖遠航馬拉松」或上活動咖報名系統( https://goo.gl/8IddJL )查詢，誠摯地邀請大家一同共襄盛舉。

(工商)