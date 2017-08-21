英語點餐 學童業者比手畫腳

小朋友到早餐店以英語點餐。（許素惠攝）

小朋友很開心以英語點到自己想吃的食物。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮公所主辦英語生活營，以土庫故事屋為軸心，由土庫在地的英文老師珍妮帶領小朋友認識學習用餐和飲食英文，揚子中學學生也來當小隊輔，孩子並實際到店家點餐，英文輔以比手畫腳，增添趣味。

老師率大家到土庫A Bao早餐店吃早餐，由於以英語點點，小朋友和業者都是挑戰，比平常點餐時間更久，不過，大家還是都完成任務，點到了想吃的食物。

營隊明天將前往中正路老街順天宮對面拜訪碗糕業者，請業者王媽媽教小朋友做碗糕，順便認識食材的英文說法。

(中時)