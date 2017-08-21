鬧場旺世大運開幕收視 最高點不在陳金峰在他

世大運開幕收視冠軍是台北市長柯文哲致詞。(圖／本報系資料照)

2017台北世大運開幕式19日晚間盛大登場，雖然遭到抗議團體鬧場，選手差點不能進場，最後地主中華台北隊和其他國家選手一齊進場，神救援感動觀眾，而當晚收視也出爐，這個環節平均收視高達3.79，擊敗同時段節目。

世大運開幕式不僅表演精彩，陳金鋒擊出火球點燃聖火那一幕，也讓不少人難以忘懷，不過收視最高點是落在台北市長柯文哲致詞，雖然被抗議團體鬧場，他看上去面色凝重，不過仍鎮定致詞完，收視率4.53，是當晚最高點。

其次是導演謝杰樺指導的「活力導嶼」，收視高達4.28，至於讓觀眾爆哭的點燃聖火橋段，陳金鋒揮棒擊出火球點燃聖火，收視率也高達3.7。

(中時電子報)