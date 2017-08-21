焚風侵襲 新竹37度高溫刷新今年紀錄

新竹出現37度高溫，在溫度分布圖上呈現紫色。（翻攝自氣象局官網）

受到颱風外圍環流沉降影響，今日中午1時22分新竹出現37度高溫，刷新今年當地最高溫的紀錄，氣象局也提醒，竹苗地區都有37度以上高溫發生的機率，民眾應注意防曬、多補充水分並預防中暑。

氣象局表示，今日新竹出現37度高溫，是當地今年最高的紀錄，打破今年7月28日創下的36.6度，不過去年新竹曾經出現38度，今日記錄尚未突破史上最高溫，新竹高溫的主要原因，還是和颱風帶來的過山沉降形成焚風有關，焚風效果持續的時間應該到今日為止，但今日新竹的高溫仍不排除會再上升。

氣象局指出，颱風靠近台灣後，沉降的效果就會逐漸消失，提醒當地民眾若待在戶外，應多補充水分預防中暑。

(中時)