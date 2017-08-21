廣州將成「無燃煤區」 維護市內環境

廣東省環保廳最近下發《關於進一步加強高污染燃料禁燃區管理的通告》(以下簡稱，《通告》)，要求各地要將地級以上城市建成區畫定為高污染燃料禁燃區，並根據大氣環境質量改善，要求擴大高污染燃料禁燃區範圍，將縣級市的城市建成區及城市近郊畫定為高污染燃料禁燃區。

同時繼越秀、海珠、荔灣、天河等廣州市四區率先成功創建「無燃煤區」後，廣州也計畫擴大「無燃煤區」的範圍，環保部門初步建議將全市行政區 畫定為高污染燃料禁燃區。

《通告》指出，各地級以上的市人民政府，將在2017年9月底前重新發布高污染燃料禁燃區通告，內容應包括禁燃區範圍、選擇《高污染燃料目錄》的類別及其他相關工作要求，並明確高污染燃料禁燃區的建設完成時間，其中地級以上城市建成區的高污染燃料禁燃區建設工作要在2017年年底前完成。

為減少煤炭等高污染燃料消耗，促進能源結構優化調整，改善環境空氣質量，2013年以來，越秀、海珠、荔灣、天河等市中心四區先行先試，在全市率先進行「無燃煤區」創建工作。

2015年、2016年四區均通過市裡組織的年度覆核。同時，白雲、黃埔、花都、番禺、南沙、從化、增城等其餘各區也在加快推廣「無燃煤街鎮」、「無燃煤村居」等創建工作。

(旺報)