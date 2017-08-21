台灣順豐打造「內外兼備」的全方位物流服務

台灣順豐為「2017年台北世大運」官方物流廠商，致力提供高規格的物流服務，替選手加油。圖：業者提供

台灣順豐速運（Taiwan S.F. Express）這「箱」有禮了！為響應國際體育盛事-「2017年台北世大運」正式展開，身為官方物流廠商，台灣順豐邀全民一起力挺，推出「歡慶世大運 變身運動PRO」活動，自8/14~8/31凡使用台灣順豐國際快遞服務，即有機會抽中GoPro等多項運動好禮，激起您的運動魂，跟著選手一起為台灣加油。

此外，台灣順豐積極拓展台灣宅配服務市場，因應即將到來的中秋節，看準台灣人送禮文化搶先推出送禮寄件優惠活動，凡一次寄超過5件以上常溫商品，即可以每件74元起的超值價格，將心意傳遍全台。

台灣順豐今年朝打造「內外兼備」全方位物流服務的目標持續邁進，不論是兩岸三地、國際快遞服務，還是台灣宅配的服務上，皆投入大量資源升級軟硬體設備，以期能將服務品質持續優化精進，帶給消費者更優質的物流體驗。於「對外」的服務拓展上，近期新增智利的寄件配送，目前已開通全球55個國家地區的國際快遞服務，往「物流無國界」的里程碑再邁進一步。

不僅如此，台灣順豐為「2017年台北世大運」官方物流廠商之一，全力支持有「小奧運」之稱的國際級比賽盛事，不僅在穿梭於全台大街小巷的物流車、以及台灣宅配紙箱上，皆貼有「2017年台北世大運」Logo貼紙大力宣傳，也與其他物流業者攜手合作，共同為世大運打造完善的物流運輸系統。

台灣順豐除了在臨近桃園機場的倉儲物流中心，提供計分器及賽事相關周邊物品存放外，也提供賽事期間各場館的物資配送，以及各國隊職員個人物品的國際快遞寄送，讓選手們享受高規格的物流服務，感受台灣的熱情與美好。

因此，於世大運熱烈展開之際，台灣順豐推出「歡慶世大運 變身運動PRO」活動，自即日起~8/31凡使用台灣順豐國際快遞服務，即有機會抽中 GoPro、Garmin 運動手錶以及Jabra運動藍芽耳機等好禮；此外於Facebook分享本活動貼文，也可抽全家便利商店Let’s Cafe咖啡兌換券（限量50份），邀全民一起拿好禮，力挺世大運。詳細活動辦法請見台灣順豐Facebook官方粉絲團。

在「對內」的台灣宅配服務內容上，融入「在地化」文化和特色，像是中秋送禮以及發掘台灣當季節令美味水果等，希望讓更多消費者能感受台灣地方特色的美好，台灣順豐自8月起陸續推出「夏日農產祭」、「送禮寄順豐 中秋”月”優惠」活動，只要一次寄滿5件以上常溫商品，即能以最優惠74元起的價格，將美味和心意直送到全台各地。

台灣順豐2007成立，十年來，員工人數近1,500人、車輛數近650台、全台約50個分點部，月結客戶數超過兩萬家，以兩岸三地為主要的服務範圍，目前已開通全球55個國家地區的國際快遞服務，積極發展跨境電商，並在桃園設置專屬倉儲物流中心，提供客戶一條龍式的跨境電商服務。今年，台灣順豐全力經營台灣宅配，更於北中南三地完成中轉場設備的建置，致力發展在地化品牌，深耕台灣。

(工商)