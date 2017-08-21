素顏現身驚呆粉絲 鄭爽霸氣：不想靠顏值吃飯

鄭爽出席簽書會驚呆全場，對此，鄭爽也霸氣回應。（圖／取材自新浪娛樂微博）

大陸女星鄭爽擁天使臉孔，出道時演出青春勵志劇《一起來看流星雨》走紅，並在《古劍奇譚》飾演小狐狸，古靈精怪模樣深受觀眾喜愛，鄭爽也陸續推出《微微一笑很傾城》、《夏至未至》等戲，鄭爽演藝成績亮眼，而近日她也跨足出版，推出《鄭爽的書》，而她超狂素顏現身，也引發熱議，對此，鄭爽也霸氣回應。

鄭爽19日不僅以素顏出席新書簽名會，眉毛、底妝都沒化，嘴角痘痘也見客，鄭爽以居家寬鬆上衣搭配黑色褲子現身，她隨興裝扮驚呆全場，不過粉絲依舊給予超熱情回應，鄭爽成為史上第一位素顏出席活動的女星，更因此登上微博熱搜榜。

對此，陸媒曬出截圖，鄭爽對於她的超狂舉止也做出回應，她表示：「不想靠顏值吃飯了，煩了，不想為誰，你們早該知道我並不漂亮」，透露自己不想再隱藏、也不想勉強，同時鄭爽也提到：「我只想做我自己，那個什麼都沒有、只有一個想分享一切的小爽」。

(中時電子報)