世大運柔道賽 男子81公斤級張巍逞進8強

張巍逞（白衣）將愛沙尼亞籍選手(藍衣)壓制在地。（莊旻靜攝）

張巍逞（白衣）將愛沙尼亞籍選手(藍衣)壓制在地，獲得一勝。（莊旻靜攝）

世大運柔道賽進入第2天，男子81公斤級選手張巍逞連贏3場，方才以「一勝」贏愛沙尼亞籍選手，挺進8強，全場響起如雷掌聲。

世大運柔道賽在新竹縣體育館舉辦，現場湧進千名觀眾欣賞，張巍逞首輪對上匈牙利選手取勝，第二輪再擊敗阿根廷選手。

第三輪則對上愛沙尼亞籍選手Duran German，開場時雙方僵持不下，未能取分，比賽剩下1分鐘許時，張巍逞出奇不意壓制對方在地，獲得評審判「一勝」，勝出此場比賽，挺進8強。

現場不少來為中華台北隊加油的選手，也有張巍逞的親友，當張巍逞勝出時，現場歡聲雷動。

(中時)