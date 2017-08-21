挺世大運 到橡木桶加Line拿折價券

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台灣首度舉辦！第二十九屆夏季世界大學運動會將於2017年8月19日至8月30日舉行！賽事期間到全國橡木桶洋酒門市，只要憑大學/專科以上學生證，或世大運門票/票根免費加入新會員，即可馬上獲得一瓶瑞典第一的Herrljunga Cider，預祝中華隊得第一、拿金牌！8月30日前，加入橡木桶@Line再送折價券。活動詳情請洽橡木桶洋酒官網或親洽門市。

(中時電子報)