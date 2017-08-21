金針花進入盛開期 萬朵金花璀璨動人
由於氣溫升高，過去在八月初盛開的金針花，稍微延遲到八月中下旬才完整綻放，但也因如此今年預計一直到九月底，甚至十月初都有滿山遍野的金針花可看。
要欣賞金針美景首推花東。其中以台東縣太麻里雙乳峰，與花蓮縣玉里赤柯山及富里六十石山花況最好。爭相綻放的金針花把本來翠綠的山峰染成一片金黃，萬花齊放與夕陽落下，就像在花東縱谷鋪上一片金黃地毯，美景如織吸引不少民眾上山朝聖打卡。
今年政府與不少地方產業合作，以「金針」為主角，推出一系列觀光套裝活動。像是農委會就輔導農民結合民宿與旅遊業者，首度推出白天賞花、夜間觀星及生態旅遊解說行程。美景當前，記得也來吃吃金針花料理，撫慰心靈之於肚子也同享療癒。金針花也是少數可供食用的花朵，其富含蛋白質、醣類、維生素A、B1、B2、菸鹼酸、鈣、磷及鐵等成分，經研究具安神好眠等優點，有「忘憂草」的美譽。
(中時)
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