利菁說Ma媽遺願 Makiyo不知情痛哭

Makiyo在節目上聽到媽媽對利菁的交代難過落淚。（圖／中天提供）

Makiyo五年前因為喝醉毆打計程車司機，讓她成為全民公敵，同行的丫子、湘瑩等人也都受到影響。不過走出低潮，Makiyo近來錄製利菁主持的《麻辣天后傳》，意外得知Ma媽生前告訴利菁的遺願，讓Makiyo淚崩。

Makiyo因為醉毆司機一事，讓身邊朋友都遭受波及，她在節目上透露當時連姊姊對她都不諒解，「一說話就是被攻擊，身旁朋友幫我講話也會被罵，我就打去給很多朋友說，千萬不要幫我說話，我不想要因為我的事情，給其他人添麻煩」，僅依靠媽媽的支持與陪伴。

不過這卻讓利菁紅了眼眶，全因當時她自己因為生病住院，完全無法幫助Makiyo，坦言「對她有很多愧疚。」事後她到Makiyo家中探望Ma媽，當時Ma媽趁著Makiyo回房時告知利菁，「我走了，Makiyo(的部分)妳要幫我。」這話讓Makiyo當場淚崩，難過直說「真的嗎？我完全不知道……。」場面感人。

(中時電子報)