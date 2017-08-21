世大運》連剋英、伊朗 射箭複合弓陳享宣／陳怡瑄23日爭銅

中華射箭隊男子複合弓陳享宣。(林宋以情攝)

2017台北世大運中華射箭代表隊21日傳捷報，複合弓混雙陳享宣／陳怡瑄自16強一路過關斬將，連剋英國、伊朗挺進準決賽，準決賽不敵南韓組合，不過仍挺進銅牌戰。

中華隊複合弓混雙陳享宣／陳怡瑄，16強賽以150：146擊敗英國布魯克(Brooks Andrew Arledge)／格林伍德（Greenwoood Hope），8強賽再以148：146射退伊朗。

中華射箭隊女子複合弓陳怡瑄。(林宋以情攝)

準決賽碰上南韓金悰鎬(Kim Jongho)／蘇採元(So Chaewon)，可惜中華隊最終151：153飲恨負韓，無緣爭金，不過仍挺進銅牌戰，23日下午3時將與印度隊爭銅。奪牌有望的射箭反曲弓混雙魏均珩／彭家楙，則在8強賽意外落馬，2：6負日無緣爭牌。

(中時電子報)