祖孫倆7樓墜落 奶奶死 孫僅擦傷

大陸江西景德鎮昨日上午9時許發生一起墜樓事件，一名老人和一名2歲女童從7樓墜落到社區外的人行道上。結果，奶奶當場死，小孫女僅擦傷。

事發後，120急救人員趕到現場實施搶救，但最終宣布老人因傷重當場死亡。女童被緊急送往當地市區醫院胸外科救治，檢查後發現，只有腹部輕微擦傷，同時因墜落的人行道上有泥水，還存在吸入性肺炎，沒有生命危險。

(中時電子報)