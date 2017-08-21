破紀錄 羅東高商12生通過乙級證照

國立羅東高商12學生考取14張乙級證照，成績是創校以來最佳紀錄。（李忠一攝）

羅東高商餐飲科外聘的師傅許煌龍將自身經驗與學生分享，幫助學生考上乙級證照。（李忠一攝）

羅東高商洪詠泰（左）、李唸慈各考取2張乙級證照。（李忠一攝）

羅東高商餐飲科有12生考取14張乙級證照，是創校以來最高紀錄。（李忠一攝）

國立羅東高商3年前成立餐飲科後，規畫學生取得餐飲乙級證照，今年有多達12名學生取得乙級，其中洪詠泰、李唸慈各考上2張，12生共取14張乙級，是創校以來的最佳紀錄，校方指出，餐飲職科最高只到乙級，這張證照「比大學畢業證書還重要！」

校方指出，前年餐飲科第一位取得餐飲乙級是學生林正昇，今年12名學生共取得14張，其中中式麵食乙級5張，飲料調製乙級9張，成績突飛猛進的原因，在於外聘師傅許煌龍為學生加強授課，加上餐飲科已有首位學生考取乙級，激勵學生的信心。

許煌龍表示，幾乎所有的伴手禮都是屬於「中式麵食」，證照很符合市場的需求，鼓勵學生考乙級是希望培訓學生當管理員，在職場上如從事研發等工作，不僅比別人更容易生存，薪資也可能與一般學徒、作業員有1萬元左右的差距。

許煌龍指出，以中式麵食為例，乙級要考的產品比丙級多，考試時間6小時，不僅公差範圍比丙級更小，還強調一致性。許煌龍將自身經驗與學生分享，不僅讓羅商學生考取好成績，許煌龍也在宜蘭縣餐飲協會開班授課，10名學員有4人考取乙級。

校長陳銓表示，一般去餐廳店家掛在牆上的證照多半是丙級，乙級相當罕見，不只多名學生考上乙級，學校也有老師跟著考，拿到乙級也等同對業界宣布「我準備好了！」隨時可投入職場。

考取2張乙級證照的洪詠泰說，自己對餐飲有興趣，想往飲調方面去努力，已考取台北景文科技大學，希望能爭取國外實習的機會，赴日本學咖啡拉花等技術。考取2張乙級的李唸慈已錄取台北城市大學，她強調考乙級要努力練習，沒有練習就沒有成果，期盼未來能開屬於自己的店。

(中時)