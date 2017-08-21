天鴿颱風陸上警報 14：30正式發布

天鴿颱風陸警發佈。(翻攝自windy.com)

氣象局在今日下午2時30分發布天鴿颱風的陸上颱風警報，氣象局表示，目前天鴿颱風中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈逐漸接近巴士海峽，對台東、恆春半島、及屏東地區構成威脅，因此對上列地區發布陸上颱風警報。

氣象局提醒，今下午起受颱風及其外圍環流影響，東半部(含蘭嶼、綠島)、南部及澎湖、金門、馬祖沿海地區將有較強陣風；臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

(中時)