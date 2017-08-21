【不斷更新】天鴿朝台進逼 交通異動一覽表

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天鴿颱風成形，綠島之星客輪昨天下午載運蘭嶼遊客回台東。（資料照,莊哲權攝）

天鴿颱風逼近，部分交通也出現異動，以下是交通異動一覽表：

【公路】

●公路總局關山工務段今晚6時預警封閉南橫公路霧鹿至向陽段。

【輪船】

●21日共有2航線，計3班次停航:

(1) 基隆-馬祖：部分停航(開航1班次，停航1班次)

(2) 後壁湖-蘭嶼：部分停航(開航6班次，停航2班次)

●22日綠島、蘭嶼交通船全部停航

(中時電子報)