世大運網球男單 李冠毅晉級16強

台北世大運網球男、女單打64強賽今天上午開打，我國選手「全大運金牌姊弟」李亞軒、李冠毅同日出賽，第5種子李冠毅率先出戰義大利選手米坎坷（Marco Micunco），以壓性實力連下2盤晉級16強。

年僅20歲的李冠毅是本屆網球台將中最年輕的一位，目前世界男單排名491，64籤首輪免戰，今天次輪初登場對戰沒有職業排名的義大利選手（Marco Micunco）。

李冠毅開局即展現強力球威，破發連連，賽末點一次高難度截擊Micunco Marco送出的短球，贏得全場歡聲雷動，最後李冠毅連下6比0拿下第一盤。

第二盤李冠毅再度展現壓倒性優勢，僅讓對手拿下1局，以局數6比1拿下此盤，僅花50分鐘即輕取對手晉級16強。

雖然看起來贏得輕鬆，但賽後李冠毅說，一開始其實有點緊張，直到後來有抓到對手的一些弱點，利用底線調動的打法，效果不錯，後面的賽事中會再加強。

(中時)