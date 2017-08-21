風光25年　長榮波音747機隊退役

長榮波音747機隊21日完成最終趟任務，為長達25年的風光歲月畫下句點。（長榮航空提供）

長榮航空波音747-400客機今日執行完香港－台北BR892航班任務後，搭載369位旅客返台後，正式退出客機行列，為長達25年的風光歲月，畫下完美句點。長榮航空表示，為彰顯747客機非凡的貢獻，8月24日將於長榮航太第三棚廠舉辦退役儀式。

長榮航空為紀念747-400退役航班，特別在香港赤臘角機場登機門設置拍照背板，讓搭乘此班機的旅客合影留念，機上餐點也注入巧思，隨餐附贈「Farewell 747-400」牛軋糖紀念小物，飛機抵達桃園機場後，也安排灑水儀式向退役班機致意，另製作精美的退役航班搭乘證書，贈送給該班機的旅客，共同見證這歷史的一刻。

波音747素有「空中皇后」美譽，機身前段具有雙層客艙設計，是世界上辨識度最高的飛機之一，也是全世界首款廣體民航機，在過去的數10年曾經是各大航空公司長程航線的主力機種。過去的25年，長榮航空共引進7架747-400全客機、8架747-400Combi（客貨機）及3架747-400貨機，建構18架規模的747機隊。

長榮航空指出，近年來航空界以雙引擎為主流機型，在未來機隊規劃上，除了波音777-300ER為主力機種外，並將自2018年下半年開始引進波音787夢幻客機，成為台灣第一家擁有787的航空公司，預計至2022年底前共引進24架，大幅增加現有的運能及飛航網絡。

(中時)