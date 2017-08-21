世大運》中華隊再告捷！女滑輪溜冰10000m穿金戴銀
2017世大運中華隊再傳捷報！今(21日)稍早中華隊甫在男子10000公尺滑輪溜冰計分淘汰賽拿下1金1銀，如今女子10000公尺計分賽也傳捷報，中華隊女將楊合貞以總分23分，助中華隊添得第2面金牌，且領先第2名多達7分！同時另一名女將李孟竹斬獲銀牌，中華隊再度「穿金戴銀」。
中華隊今天上午舉行的男子10000公尺計典賽，靠陳彥成和柯福軒2小將聯手出擊，奪得本屆賽事第1金，同時進帳1面銀牌。此役之前，曾於2013年比利時世錦賽滑出15分26秒970世界紀錄的楊合貞，被視為奪冠大熱門；而她也不負眾望，頻頻取分，順利把金牌收進口袋。
相較楊合貞，李孟竹的銀牌就拿得有些驚險了！她比賽後段拚命搶分，最後成績16分並列第2，但由於李孟竹比另一名選手先行衝過終點線，因而取得銀牌。中華隊短時間內斬獲2金2銀，戰功彪炳，稍後將進行300公尺計時賽，照中華隊在預賽時的表現，有望再進帳獎牌。
(中時電子報)
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