月老加持！大稻埕河岸600秒煙火 施放「LOVE」耍浪漫
七夕情人節將屆，「大稻埕情人日」將在本週六(26日)晚間於延平河濱公園(淡3-5號水門)施放600秒煙火秀，以「青春舞曲」為主軸，設計「河岸漂流瓶」及「LOVE」煙火花色，搭配跨世代經典情歌輪播，炫麗又浪漫；且現場將有職人手作市集、胖卡美食之外，還有霞海城隍廟月老特別加持的限量幸福小物，為情侶們帶來今夏最火熱的情人日。
台北河岸音樂季特別強調跨界多變的音樂特色，今年「大稻埕情人日」將於26日8時20分開始，施放長達10分鐘的煙火秀，以「青春舞曲」為主軸，搭配由China Blue團長朱劍輝操刀，以西洋及國、台語經典「Moon river」、「愛情限時批」、「天天想你」、「日不落」等remix版跨世代經典情歌；並邀請到日本深情暖男中孝介、馬來西亞創作歌手四葉草，還有台灣經典女聲金智娟及受年輕人喜愛的原聲雷鬼MATZKA，輪番演繹不同世代的青春舞曲，要讓現場民眾嗨到最高點。
此外，「跟著河流去旅行–集章抽獎活動」當日也將在大舞台上公開抽出10名幸運得獎者，有機會獲得麗星郵輪3天2夜遊程、經典烏克麗麗、黑膠唱片機等好禮；並可把握參加「NASA夢想登月旅程」活動最後機會，找到活動現場的漂流瓶氣球合照並上傳活動頁面，即有機會前往美國NASA一遊。
最後，提醒要前往的民眾可多利用大眾交通工具前往，大稻埕碼頭當日週邊將實施交通管制措施，以及部分路段暫停路邊停車；且8月25日0時至8月26日24時止，延平河濱公園桂林（淡1）疏散門至敦煌（淡6）疏散門段烤肉及野炊場地、各項設施及自行車租借服務暫停開放使用。
(中時電子報)
關鍵字：大稻埕
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。