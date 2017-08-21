月老加持！大稻埕河岸600秒煙火 施放「LOVE」耍浪漫

大稻埕煙火節往年煙火秀活動照亮夜空。（本報系資料照）

大稻埕絢麗的煙火秀讓觀眾驚呼連連。（本報系資料照）

大稻埕碼頭美麗夜景。（達志影像／shutterstock提供）

七夕情人節將屆，「大稻埕情人日」將在本週六(26日)晚間於延平河濱公園(淡3-5號水門)施放600秒煙火秀，以「青春舞曲」為主軸，設計「河岸漂流瓶」及「LOVE」煙火花色，搭配跨世代經典情歌輪播，炫麗又浪漫；且現場將有職人手作市集、胖卡美食之外，還有霞海城隍廟月老特別加持的限量幸福小物，為情侶們帶來今夏最火熱的情人日。

台北河岸音樂季特別強調跨界多變的音樂特色，今年「大稻埕情人日」將於26日8時20分開始，施放長達10分鐘的煙火秀，以「青春舞曲」為主軸，搭配由China Blue團長朱劍輝操刀，以西洋及國、台語經典「Moon river」、「愛情限時批」、「天天想你」、「日不落」等remix版跨世代經典情歌；並邀請到日本深情暖男中孝介、馬來西亞創作歌手四葉草，還有台灣經典女聲金智娟及受年輕人喜愛的原聲雷鬼MATZKA，輪番演繹不同世代的青春舞曲，要讓現場民眾嗨到最高點。

此外，「跟著河流去旅行–集章抽獎活動」當日也將在大舞台上公開抽出10名幸運得獎者，有機會獲得麗星郵輪3天2夜遊程、經典烏克麗麗、黑膠唱片機等好禮；並可把握參加「NASA夢想登月旅程」活動最後機會，找到活動現場的漂流瓶氣球合照並上傳活動頁面，即有機會前往美國NASA一遊。

最後，提醒要前往的民眾可多利用大眾交通工具前往，大稻埕碼頭當日週邊將實施交通管制措施，以及部分路段暫停路邊停車；且8月25日0時至8月26日24時止，延平河濱公園桂林（淡1）疏散門至敦煌（淡6）疏散門段烤肉及野炊場地、各項設施及自行車租借服務暫停開放使用。

(中時電子報)