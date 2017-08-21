聖馬爾定醫院愛心義賣 全聯基金會捐醫護物資
嘉義市天主教聖馬爾定醫院今天在院區舉辦愛心義賣，以農產品、自製料理、手作藝品、二手物品為主，全聯慶祥基金會特別捐贈成人紙尿褲、營養品、濕紙巾等醫護用品物資。
聖馬爾定社會服務暨行銷企劃部主任曹孟如表示，愛心義賣邀請院內員工共襄盛舉，募集二手物資，志工媽媽發揮廚藝做好吃的小點心，讓義賣會「有吃擱有抓」，民眾也都很捧場做愛心，讓義賣會強強滾。
全聯慶祥基金會執行長張宜君代表捐贈成人紙尿褲、營養品、濕紙巾等價值約26萬元的醫護物資，並以個人名義捐款5000元做愛心。
張宜君表示，全聯基金會與合作醫院捐助高單價醫護耗材，幫助低、中低收入戶、經濟弱勢、遊民或身障者，以減輕弱勢病患就醫負擔，未來3個月內若需要急難救助，可至全省的全聯店家申請補助。
(中時)
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