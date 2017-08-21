跆拳道品勢男女團排第二 順利晉級
跆拳道品勢搶先拿下1銀1銅後，被視為「搶金部隊」的跆拳道品勢團體賽今(21日)下午緊接著上陣，因接拍世大運《這次我們回家比賽 》廣告一夕成名、被封為「回家女神」的陳以瑄領軍，與姐姐陳湘婷、老戰友李映萱組成女團開打。
三姝分別獲得4.85、3.20，平均8.05分，在13隊（其中2隊棄權未參賽）中，僅次於韓國的8.067、和同獲8.05的伊朗並列第二，順利晉級。
原由張惟傑、謝名揚、陳靖組成的男團，因陳靖8月12日練習時，踢轉720度，轉太多到900度，落地不慎摔斷左大腿骨，出席世大運夢碎，改由培訓隊的黃佳蓉出場，獲8.03、7.96，平均8.045分，僅次於韓國的8.13分，在10隊（其中1隊棄權未參賽）中排名第二，也順利晉級，男女團都將於下午4點參加決賽，可望為中華隊再添牌。
(中時)
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