世大運網球》50分鐘拍落義大利 李冠毅殺入男單第3輪

李冠毅網球男單挺進第3輪。(陳怡誠攝)

儘管賽程因雨延後1小時又15分鐘開打，我國網球20歲小將李冠毅，21日世大運男單次輪面對義大利選手馬可(Micunco Marco)仍毫不留情，開賽連下9局，首盤賞給對手「貝果」，6比0、6比1輕鬆闖進32強。

台北上午地區性降雨，台北網球中心開打的世大運網球賽程，因降雨延後1小時15分開打，排在中央球場第2場的李冠毅，比賽時間正好是正中午，但地主李冠毅表現不受影響，首盤只花21分鐘賞給對手「貝果」，次盤也只讓馬可勉強保發1局，僅花50分鐘就輕騎過關。

李冠毅網球男單挺進第3輪。(陳怡誠攝)

賽事稍有延誤，不影響李冠毅熱身，「下雨情形國外比賽都會遇到，我也先在室內球場熱身。主要還是以平常心面對，也多了時間思考、做好賽前心理準備。」

首度披中華戰袍站上世大運賽場，李冠毅坦言緊張，但中後段熱開找回節奏，「第一次參加大型運動會，有點緊張。不過中後段逐漸習慣場面，打起來比較輕鬆。」李冠毅下一場將碰上斯里蘭卡選手德席爾瓦( De Silva Yasitha)，力爭16強門票。

(中時電子報)