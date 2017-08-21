長榮航空747-400客機退役 正式走入歷史

長榮航空747-400客機今（21）日完成香港-台北BR892退役航班飛航任務後，全體機組員在客艙合影留念，正式告別「空中皇后」老朋友。(長榮航空提供)

長榮航空特別為搭乘747-400退役航班的旅客準備了精美的退役航班搭乘證書，及長榮航空限量悠遊卡，共同見證這個歷史的一刻。(長榮航空提供)

長榮航空波音747-400客機在執行今（21日）香港-台北BR892航班，搭載369位旅客返台後正式退出客機行列，為長達25年的風光歲月畫下完美句點。為彰顯747-400客機非凡的貢獻，長榮航空也將在8月24日於長榮航太第三棚廠舉辦退役儀式。

長榮航空董事長林寶水前往桃園機場關心BR892退役航班組員的辛勞，並向747-400客機做最後的巡禮。此外，長榮航空為紀念747-400退役航班，特別在香港赤臘角機場登機門設置拍照背板，讓搭乘此班機的旅客合影留念，機上餐點隨餐附贈「Farewell 747-400」牛軋糖紀念小物，飛機抵達桃園機場後，安排灑水儀式向退役班機致意，另製作「退役航班搭乘證書」贈送給該班機的旅客，共同見證這歷史的一刻。

波音747素有「空中皇后」美譽，機身前段具有雙層客艙設計，是世界上辨識度最高的飛機之一，也是全世界首款廣體民航機，在過去的數十年曾經是各大航空公司長程航線的主力機種。長榮航空過去的25年，總共引進7架747-400全客機、8架747-400Combi（客貨機）及3架747-400貨機，建構18架規模的747機隊。

近年來航空界以雙引擎為主流機型，長榮航空未來機隊規畫，除波音777-300ER為主力機種外，並將自2018年下半年開始引進波音787夢幻客機，成為台灣第一家擁有787的航空公司，預計至2022年底前共引進24架，大幅增加現有的運能及飛航網絡。

(工商)