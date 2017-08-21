失親兒騎車訪雲嘉社教機構做公益

失親兒自行車隊今天從嘉義市政府出發。（廖素慧攝）

失親兒自行車隊從市府出發，騎往雲林參訪社福機構做公益。（廖素慧攝）

嘉義失親兒基金會今天帶領60名失親兒從嘉義市出發，展開5天的騎程，沿途參訪雲嘉地區的社福機構做公益關懷，並為基金會募款，市長涂醒哲為孩子們加油打氣，但更要注意天鴿颱風的動向，提高警覺，安全第一。

倩儒從小5接受失親兒基金會扶助，此次是第3年參加騎程活動，她說，公益鐵馬活動讓她變得勇敢、有自信，今年將負責領騎及擔任晚會活動主持人，準備妙招要炒熱氣氛。

上午從嘉義市政府出發，前往嘉義縣、雲林縣參訪育幼院、榮民之家、校園，沿途做公益並募款，行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志、議員張秀華、蔡文旭、黃盈智等人到場為車隊加油打氣。

(中時)