碇內公園籃球場動土改建 造福暖暖籃球迷
基隆市碇內15號公園籃球場年久失修，經過當地居民及民代紛紛反映後，終於爭取到經費，市府於今（21）日舉行動土儀式，計畫改建成風雨球場，並改善周遭環境，預訂明年2月完工。對此市長林右昌也表示，將推動全市特色公園的改造計畫，提供市民優良的活動環境。
「終於盼到這一天！」暖暖承福宮主委林旻勳表示，以前只要週末或是放假，最期待的就是和三五好友到碇內公園「鬥牛PK」，但只要一碰到下雨，就只能在家休息無法出門運動，經過多年來爭取後，終於要改建成風雨球場，使民眾即使在下雨天，也能夠到公園休憩運動。
林右昌指出，公園整修總經費為1600萬元，包括周邊的看台、綠地等，都將進行改建，最重要的是將會興建1座星光籃球場，讓喜愛打籃球的民眾，不管什麼天氣都可以盡情揮汗運動，也方便地方上舉辦各種休閒活動。
林右昌表示，市府正在推動全市特色公園的改造，包括七堵區百福公園、暖暖區親水公園、仁愛區高速公路橋下成功國小周邊等地區，此外，若順利爭取經費的話，預計明年在信二路及義二路通往中正公園主普壇的地方，將啟動中正公園的「希望之丘改造計畫」。
林旻勳說，1600萬元的經費是由前年底獲得體育署所補助的1120萬元，加上市府的配合款480萬元，預計明年2月完工啟用，改建後的風雨球場，面積有900平方公尺，除了將現有籃球場地整個翻修外，另增設3座籃框提供更多愛好籃球運動的民眾一起享受在風雨球場打球的樂趣。
(中時)
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