外國選手夜半喧嘩、金爐塞滿空酒瓶 林口民怨
1萬2千多名外國選手進駐林口選手村，但最近民眾發現選手在街道亂丟垃圾，甚至金爐也被塞滿啤酒罐，不少民眾反映希望能增設臨時垃圾桶，新北環保局表示將加強巡檢，暫不考慮增設垃圾桶，以免形成髒亂點。
由於選手村周邊為住宅區，平時晚間相當寧靜，但部分選手夜半在路邊喝酒、大聲喧嘩，讓不少民眾抱怨生活秩序遭打擾，市議員蔡淑君表示，的確接獲不少民眾抱怨，已請警察局、環保局協助處理。
也有民眾為選手講話，指選手按規定不能帶酒入村，當然只能在周邊喝，希望環保局能增設臨時垃圾桶或資源回收桶。
但新北環保局回應，設置垃圾桶並無法解決亂丟垃圾問題，反而容易形成髒亂點。
環保局指出，為解決髒亂問題，將會在選手逛街常經過的路段派員加強巡檢頻率，勸導勿亂丟垃圾、即時清理，也會要求髒亂熱區商家自主維護周遭環境，如林口三井outlet、星巴克、家樂福及7-11等。
環保局說，也會要求主辦單位台北市府向選手宣導，將垃圾村內丟棄。
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(中時)
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