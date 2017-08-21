印度政府：戰爭爆發中國無明利 僅造成死傷

印媒指4.5萬印度軍壓境準備戰鬥！圖為印度士兵在邊境地區巡邏。（取自人民網）

在中印邊境乃堆拉山口，一名中國邊防軍人（右）與一名印度邊防軍人隔著邊界鐵絲網值勤。（資料照片，新華社）

印度政府高層的評估認為，若印度和中國在洞朗高原或其他邊境地區爆發戰火，中國沒有明顯利益可得，印度軍隊佔有地形優勢，因此戰爭僅可能造成雙方死傷慘重。

這個評估表示，中國印度邊境爆發戰火的話可能無法清楚分出輸贏，因此北京無法從中獲得領土策略利益。而且若印度贏了這場戰爭，可能會因此打擊到中國身為亞洲主要勢力和新興美國挑戰者的形象，這對即將在9月開重要黨會的中國政府而言不是件好事。

在兩國長達3,488公里、有領土糾紛的邊境上，若爆發戰爭不管印度或中國都沒有一方有明顯優勢，印度在洞朗的據點比中國高，使得印度佔有地勢優勢，但印度在邊境的基礎建設發展落後中國，所以印度政府認為就算開戰，中印戰力不如中國強硬派認為的懸殊，而且會造成兩方軍力大幅損傷。

日前印度軍隊阻止中國軍隊在洞朗高原上築路，也確保了印度軍隊在當地的優勢，避免中國解放軍在通往巴格多格拉(Bagdogra)、古瓦哈提(Guwahati) 和西里古里(Siliguri)的路上取得優勢位置。

印度也指出中國和印度之間超過700億美元的貿易活動，和歷史悠久的外交交流，有望避免掉真的發生衝突。中國和日本之間的經貿交流雖無法防止兩國為了釣魚台發生糾紛，但是兩國確實因此避免在東海上發生軍事衝突。

在9月舉行的金磚五國會議中，印度總理莫迪(Narendra Modi)有望和中國領導人習近平會面，兩人將有機會討論其他種化解洞朗僵局的辦法。

中國解放軍士兵6月中攜帶築路工具前往洞朗高原，不丹表示這是其領土、並請求有邦交的印度於以協助，印度派兵阻擋中國士兵的行動後，截至目前為止雙方在洞朗高原僵持不下。

(中時電子報)