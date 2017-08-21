感念父親謝瑞立 女兒立志當護理師助人

彰化基督教醫院副院長周賢彰（左一）、切膚之愛基金會執行長詹麗珠（右一）帶著善心人士捐贈的助學金來給謝幸慈（左二）。（謝瓊雲攝）

謝幸慈（左二）朗讀感謝卡後將卡片回贈給執行長詹麗珠（右一），母親（右二）為她的懂事貼心感到不捨落淚（謝瓊雲攝）

家住鹿港的新住民之女謝幸慈，其父親重病癌末時，在醫師與護士悉心照料下安寧離世，為了延續父親遺志，日前她放棄考上的第一志願，選擇就讀護理系，21日上午彰化基督教醫院副院長周賢彰等人帶著助學金前往關心，勉勵她成為優秀護理人員，回饋社會、幫助他人。

有男版陳樹菊之稱的謝瑞立，靠著微薄的拾荒所得，陸續捐贈給慈善機構逾百萬元，更成為彰化家扶中心四名兒童的永久認養人，五年前癌逝後，留下當時國小四年級的謝幸慈與原籍越南的母親相依為命，平日靠母親到工廠打零工度日。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，謝父五年前因癌症過世，臨終前在彰基鹿基分院住院療養期間，仍心繫一生所撿拾而來的台灣古早文物，決定無償捐贈給基金會，用於懷舊失智日間照顧中心、及鹿港基督教醫院護理之家，永久保存、見證歷史。

文靜但很貼心的謝幸慈，為了減輕母親的負擔，決定放棄已考上的彰化女中，選讀護理科、提早就業，她今天事先寫好一張卡片表達感謝，因為這筆獎助金，讓母親不必再為了住宿與學雜費用煩惱。

周賢彰說，雖然家境不好，但是她很用心、用功，同時考上彰化女中和台中科大護理科（五專制），實在難能可貴，父親的病痛讓她有很深的感觸，立志當護理師照顧患者，也希望她畢業後，回到彰基體系、或鹿基上班，能夠就近照顧母親及家裡。

(中時)