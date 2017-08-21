心急如焚！印度放權 加速沿陸邊境建戰略公路

印度修建戰略要道進度嚴重落後，如今決定下放行政與財務權，快馬加鞭改進度。圖為印度軍車2016年4月30日行經佐吉拉（Zoji La）隘口的畫面，當地距印度控制的喀什米爾區斯利那加（Srinagar）約110公里。而斯利那加-列城（Leh）國家公路連結了這次中印兩軍爆發扔擲石塊衝突的拉達克（Ladakh），以及喀什米爾。（圖/美聯社）

中國與印度因邊境爭議僵持不下，雙方緊張持續升高，新德里基於戰略考量，將擴大下放行政與財務權力，以加速完成沿中國邊境具有重要戰略地位的道路。

據新德里電視台（NDTV）報導，印度國防部因為擔心興建61條戰略要道的進度嚴重落後，已賦予邊境道路局（Border Roads Organisation，BRO）更大的權力。其中與拉達克（Ladakh）、中國所謂「藏南」的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），還有喀什米爾（Kashmir）相關的道路，如今的財務動用權提高了5-10倍。

這61條戰略要道總長3409公里，隸屬中印邊境道路（India-China Border Roads，ICBRs）專案。

印度官方消息人士透露，印軍對這些原本預定2012年完工的道路，拖到現在還沒完工很不滿，因而要求國防部加速完成相關專案。

印度預定沿中國邊境修建73條戰略要道，總長4,643公里，但如今過了15年，卻只完成了其中的27條，進度落後得離譜。

(中時電子報)