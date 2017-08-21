心急如焚！印度放權 加速沿陸邊境建戰略公路
中國與印度因邊境爭議僵持不下，雙方緊張持續升高，新德里基於戰略考量，將擴大下放行政與財務權力，以加速完成沿中國邊境具有重要戰略地位的道路。
據新德里電視台（NDTV）報導，印度國防部因為擔心興建61條戰略要道的進度嚴重落後，已賦予邊境道路局（Border Roads Organisation，BRO）更大的權力。其中與拉達克（Ladakh）、中國所謂「藏南」的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），還有喀什米爾（Kashmir）相關的道路，如今的財務動用權提高了5-10倍。
這61條戰略要道總長3409公里，隸屬中印邊境道路（India-China Border Roads，ICBRs）專案。
印度官方消息人士透露，印軍對這些原本預定2012年完工的道路，拖到現在還沒完工很不滿，因而要求國防部加速完成相關專案。
印度預定沿中國邊境修建73條戰略要道，總長4,643公里，但如今過了15年，卻只完成了其中的27條，進度落後得離譜。
(中時電子報)
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