世大運》烏克蘭女排正妹團 歐蓮娜最吸睛
台北世大運女排項目除了場上精采絕倫的球技，球員的亮麗外型，更是球迷不容錯過的亮點，尤其是烏克蘭女排，陣中可說正妹如雲，包含2號隊長瑪莉娜、3號達瑞雅、18號歐蓮娜等人，無一不是身材與外貌兼具的優質美女。
今年6月曾有新聞，來台發展多年的藝人瑞莎，在家鄉烏克蘭只算「還好」或「中上」，加上女排球員大部分都擁有高挑身形，自然讓烏克蘭女排在台北世大運更受矚目，21日台大綜合體育館也吸引2000多名球迷進場觀戰。
在烏克蘭女排陣中，剛過20歲生日的歐蓮娜，擁有184公分、72公斤的纖細身形，搭配亮麗搶眼的臉龐，自然成為烏克蘭陣中最吸引球迷注意的焦點，只可惜她擔任替補時間居多，場上反而沒什麼機會看她好好表演。
可別以為烏克蘭光有亮麗外型而已，她們在排球場上實力也不在話下，上屆光州世大運更拿銀牌，21日輕鬆以25比13、25比20、25比10輕取阿根廷，拿下本屆世大運首勝，相當有機會闖進女排4強行列。
其實就連烏克蘭的對手阿根廷，陣中也有4號羅莎、9號索菲亞、14號卡拉等外型出眾的球員，球迷要來世大運女排場邊替中華隊加油之餘，也別忘記來好好欣賞一下這些有球技，也具外型的排球正妹。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。