世大運》烏克蘭女排正妹團 歐蓮娜最吸睛

中時電子報
歐蓮娜
歐蓮娜雖以替補上場時間居多，但她只要一上場就吸引不少球迷目光。(黃及人攝)
達瑞雅
烏克蘭3號球員達瑞雅賽後充滿笑容迎接勝利。(黃及人攝)
瑪莉娜
烏克蘭女排隊長瑪莉娜也有不錯外型。(黃及人攝)

台北世大運女排項目除了場上精采絕倫的球技，球員的亮麗外型，更是球迷不容錯過的亮點，尤其是烏克蘭女排，陣中可說正妹如雲，包含2號隊長瑪莉娜、3號達瑞雅、18號歐蓮娜等人，無一不是身材與外貌兼具的優質美女。

今年6月曾有新聞，來台發展多年的藝人瑞莎，在家鄉烏克蘭只算「還好」或「中上」，加上女排球員大部分都擁有高挑身形，自然讓烏克蘭女排在台北世大運更受矚目，21日台大綜合體育館也吸引2000多名球迷進場觀戰。

在烏克蘭女排陣中，剛過20歲生日的歐蓮娜，擁有184公分、72公斤的纖細身形，搭配亮麗搶眼的臉龐，自然成為烏克蘭陣中最吸引球迷注意的焦點，只可惜她擔任替補時間居多，場上反而沒什麼機會看她好好表演。

可別以為烏克蘭光有亮麗外型而已，她們在排球場上實力也不在話下，上屆光州世大運更拿銀牌，21日輕鬆以25比13、25比20、25比10輕取阿根廷，拿下本屆世大運首勝，相當有機會闖進女排4強行列。

其實就連烏克蘭的對手阿根廷，陣中也有4號羅莎、9號索菲亞、14號卡拉等外型出眾的球員，球迷要來世大運女排場邊替中華隊加油之餘，也別忘記來好好欣賞一下這些有球技，也具外型的排球正妹。

(中時電子報)

卡拉
阿根廷14號球員卡拉擁有191公分的身高。(黃及人攝)

中時電子報體育專頁
關鍵字：台北世大運女排正妹烏克蘭阿根廷
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