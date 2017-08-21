日月潭有熊出沒？60多棵香蕉樹攔腰斷

日月潭九族文化村附近1處蕉園，有60多棵蕉株被不明生物攔腰折斷。(沈揮勝攝)

現場被蹂躪得慘不忍睹。(沈揮勝攝)

蕉樹被折倒、蕉芎被啃食。(沈揮勝攝)

滿地的大小豬蹄印，說明真相。(沈揮勝攝)

四處可見犬隻腳掌印痕，增添疑雲。(沈揮勝攝)

農民研判是豬群肆虐，狗兒前往驅趕造成，應該與熊無關。(沈揮勝攝)

「香蕉樹有爪痕，公林地區疑有黑熊…」魚池鄉日月潭民宿發展協會理事長賴聰耀，日前聽到鄰居反映，指九族文化村附近山區1片香蕉園，不少蕉株遭攔腰折斷，且莖幹上有爪痕，疑有黑熊出沒，請他幫忙通報並呼籲相關單位重視。

今（21）日上午，賴聰耀與家住日月潭九族文化村圍牆邊的賴瓊瑜、菇農蔡康泰等前往一探究竟，發現該處位在九族東北隅圍牆外、與菇農王文正、王志仁的寮區相鄰的香蕉園，均高約4公尺的香蕉植株被不明生物蹂躪得東倒西歪，初步點算，至少有61棵攔腰折斷。

老農王文正指出，折斷點離地高約0.8到1.3公尺，而未斷的植株在與人等高處另發現一些爪痕，村子裡面的人都在猜測，是不是台灣黑熊光顧？萬一如果是，那真的就麻煩了！以後農民出門，難不成都要攜獵槍、配獵刀？

他說，雖然以前別的地方也傳出類似現象，但專家都說是狗的傑作。但這一次完全不同！畢竟狗的體力再好，也不可能弄倒60多棵，而且很明顯的，不明生物是衝著蕉果而來，不但把套袋撕開，還將一芎芎的嫩蕉啃得精光！

「狗狗扒毀植株，是為了吃香蕉？」身高190多公分、務農大半輩子的賴聰耀感到十分納悶，認為這1次絕對與往年專家所調查的案例不一樣！他走近被啃食得蕉把旁蹲下一看，真相終於大白：只見滿地都是豬蹄印。

「這群山豬，數量可真不少！」曾為多次獵捕山豬經驗的大雁村民葉浩表示，看大小蹄印至少8隻以上，甚至是10幾隻或20隻的豬群，也因為個體數多、破壞力強，才有辦法弄倒這麼多棵！

除了豬蹄印，現場還發現不少狗兒的刨痕和腳印。賴聰耀與前來日月潭訪友的台中市農友林龍界研判，應該是山豬群進去破壞，附近民宅的狗兒聞風而至，可能有追逐或衝突，加劇了農損災情，才會在香蕉莖幹見爪痕。

魚池鄉公所農經課長莊志堅表示，山豬多在夜間活動，但晨昏也會出來覓食，農民若不期而遇，應朝反方向輕輕離開，以避免人豬衝突；但若遇到有帶小豬的成豬，千萬別因好奇而激怒牠，山豬在此刻最富攻擊性，務必要低調、小心因應。

縣府農業處副處長林美珠說，山豬非保育類，若損害作物，在緊急情況下依法可以獵捕移除；若是獼猴等保育類損害作物，則需先報備再處理，最好還拍下照片留證據，以避免衍生爭議。

(中時)