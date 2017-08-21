滑輪溜冰奪金好尷尬 中華健兒不能拿會旗繞場

為了害怕中國大陸選手奪得金牌，五星旗在比賽場上由選手披掛繞場而引發不必要風波，今年台北世大運嚴格禁止奪標選手披著國旗繞場，中華隊滑輪溜冰選手拿到中華隊第1金，卻不小心觸犯禁忌，總教練隨即遭到警告。

中華隊滑輪溜冰隊女子選手楊合貞、李孟竹繼男子1萬公尺計點淘汰賽之後，再度包辦金、銀牌，中華隊已經賺進2金2銀，創下滑輪溜冰單日金牌紀錄。

不過，楊合貞與李孟竹奪牌繞場答謝球迷時，已經不見中華台北的會旗，只能高舉雙手向觀眾揮手，不像陳彥成、柯福軒都是披著中華台北會旗繞場、接受觀眾鼓掌歡呼。

主因是中華隊總教練林詠翔沒有拿會旗給她們，林詠翔上午在不知情之下，把會旗遞給陳彥成與柯福軒後，讓他們拿著會旗風光繞場，不過，事後林詠翔遭到警告，因此下午他不敢再犯，只能眼睜睜看著楊、李兩位選手用手向觀眾揮手。

(中時)