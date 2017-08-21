滑輪溜冰奪金好尷尬 中華健兒不能拿會旗繞場
為了害怕中國大陸選手奪得金牌，五星旗在比賽場上由選手披掛繞場而引發不必要風波，今年台北世大運嚴格禁止奪標選手披著國旗繞場，中華隊滑輪溜冰選手拿到中華隊第1金，卻不小心觸犯禁忌，總教練隨即遭到警告。
中華隊滑輪溜冰隊女子選手楊合貞、李孟竹繼男子1萬公尺計點淘汰賽之後，再度包辦金、銀牌，中華隊已經賺進2金2銀，創下滑輪溜冰單日金牌紀錄。
不過，楊合貞與李孟竹奪牌繞場答謝球迷時，已經不見中華台北的會旗，只能高舉雙手向觀眾揮手，不像陳彥成、柯福軒都是披著中華台北會旗繞場、接受觀眾鼓掌歡呼。
主因是中華隊總教練林詠翔沒有拿會旗給她們，林詠翔上午在不知情之下，把會旗遞給陳彥成與柯福軒後，讓他們拿著會旗風光繞場，不過，事後林詠翔遭到警告，因此下午他不敢再犯，只能眼睜睜看著楊、李兩位選手用手向觀眾揮手。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。