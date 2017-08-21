洞朗對峙持續 金磚峰會前印度可能爭取俄國支持

印度與中國大陸在東段邊界洞朗地區的對峙持續，雙方迄無撤軍跡象。印度媒體報導，印度政府在洞朗問題上希望得到俄羅斯支持，雙方代表有可能在下月初金磚國家峰會前，進行正式會談。

報導引述匿名官員的消息指：「印度一直視俄羅斯為重要的戰略夥伴，而且與友邦商討有關國家安全的問題，是國際間的慣常做法。」

金磚國家峰會將在9月3日至5日在中國廈門舉行，出席此次會議的成員國包括大陸、巴西、俄羅斯、印度和南非，但印度總理莫迪未表明是否會親自出席。俄羅斯則說，極有信心會議能順利舉行。

(中時)