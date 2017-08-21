愛枕視角詭譎戰亡美 白癡公主驚悚更像安娜貝爾

白癡公主頂兩條辮子，模樣與安娜貝爾相似度百分百，引發熱議。（圖／取材自Youtube、白癡公主臉書）

網路紅人「白癡公主」以惡搞迪士尼動畫成名，影片紓壓、無厘頭，擁廣大粉絲支持，日前白癡公主曾報著她的愛枕「阿甜」出席《安娜貝爾》見面會，白癡公主從小就抱著阿甜長大，她視阿甜如家人，白癡公主還以阿甜為主角、創作影片，稱呼阿甜是「枕頭界巨星」，並以枕頭視角大戰「好萊塢亡美」安娜貝爾。

明天將是農曆七月初一，俗稱「鬼門開」，白癡公主新推出的影片中，則是走詭譎風，以阿甜視角無厘頭把枕頭擬人化，片中還有「好萊塢亡美」安娜貝爾，而在白癡公主更特別打扮成安娜貝爾造型，頭綁2條長辮子，頭髮還有紅色緞帶，模樣與安娜貝爾相似度百分百，引發熱議，還有網友直呼：「活人版安娜貝爾」、「怎麼癡癡跟安娜貝爾有點像」。

(中時電子報)