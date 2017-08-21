愛枕視角詭譎戰亡美 白癡公主驚悚更像安娜貝爾
網路紅人「白癡公主」以惡搞迪士尼動畫成名，影片紓壓、無厘頭，擁廣大粉絲支持，日前白癡公主曾報著她的愛枕「阿甜」出席《安娜貝爾》見面會，白癡公主從小就抱著阿甜長大，她視阿甜如家人，白癡公主還以阿甜為主角、創作影片，稱呼阿甜是「枕頭界巨星」，並以枕頭視角大戰「好萊塢亡美」安娜貝爾。
明天將是農曆七月初一，俗稱「鬼門開」，白癡公主新推出的影片中，則是走詭譎風，以阿甜視角無厘頭把枕頭擬人化，片中還有「好萊塢亡美」安娜貝爾，而在白癡公主更特別打扮成安娜貝爾造型，頭綁2條長辮子，頭髮還有紅色緞帶，模樣與安娜貝爾相似度百分百，引發熱議，還有網友直呼：「活人版安娜貝爾」、「怎麼癡癡跟安娜貝爾有點像」。
(中時電子報)
關鍵字：白癡公主
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。