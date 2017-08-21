回到未來! 迪羅倫飛天車即將成真

回到未來電影中的飛行迪羅倫跑車，是20世紀80~90年代的科幻主要形象。(圖/環球影業)

由羅伯辛密克斯 (Robert Zemeckis) 所執導的著名科幻電影「回到未來」(Back to the future)，已經是大眾文化的一部分，特別是那一輛由「迪羅倫跑車」(DeLorean)改裝的飛天時光機，更是一種對未來世界的形象標誌。如今，科幻成即將成真，迪羅倫飛天車已正在設計中。

未來主義(Futurism)報導，原迪羅倫汽車製造商約翰．迪羅倫(John DeLorean)的侄子，同時也是迪羅倫航太公司(Delorean Aerospace)的執行官保羅．迪羅倫(Paul DeLorean)透露，該公司正在開發一種用於個人運輸的雙座垂直起降(VTOL)車輛，並且希望最終將能夠引進自動駕駛。他的公司正在與優步(Uber)、空巴集團( Air Bus)、小鷹航空科技(Kitty Hawk)等公司一同設計飛行汽車。

迪羅倫航太公司的飛天車DR7，結合兩種飛行原理設計，希望成為真正的飛天車。(圖/迪羅倫航太公司)

迪羅倫表示，目前團隊正在設計一種全尺寸的原型機，名為迪羅倫DR-7，它可以如超跑一樣搭乘兩名乘客，採用全電動操作，飛行距離達到193公里。相比於同類型的飛天車大約只有40至80公里的飛行範圍，所以迪羅倫很有信心成為業界性能最好的飛行車。

迪羅倫DR7的導風扇可以90度轉向，從升力變成推進力。(圖/迪羅倫航太公司)

這架飛天車長約6公尺，翼展約為5.6公尺，為了幫助車輛可以納入車庫，機翼能夠折疊在車輛兩側。迪羅倫DR-7之所以能夠有更高的飛行速度與距離，是因為它綜合了導風扇與機翼兩種飛行技術，它有兩組機翼，一組位於車前，另一組位於後方，使它在水平飛行期間成為飛１另外還有一對小翼。

迪羅倫DR-7的起飛和前進，依靠的是2具沿著車體縱軸安排的電力導風扇，而且可以在起飛後進改成水平推進器，此時飛天車就以機翼來提供升力。當抵達目的地時，電力導風扇再轉向成垂直模式，進行減速並降落。

平心而論，飛天車仍屬於概念科技，研發仍然需要5~10年的時間，但是只要設計合理，並且相關技術到位，那麼我們就一定可以看到它成為尋常載具的一天。我們正在邁向未來，汽車將不只在平面道路上移動。

迪羅倫跑車是1975年由約翰迪羅倫所設計的跑車，稱為DMC-12，它採用獨特的鷗翼車門與不鏽鋼外殼，造形相黨前衛科幻,當年約翰迪羅認定該型車會大賣，因此製造量相當大，可惜事與願違，在推出當時完全不被市場接受，導致公司在1982年破產倒閉。但是卻在1985年，因為回到未來電影賣座而讓人回想起這型車子，成為二手市場風行的搶手貨。

(中時電子報)