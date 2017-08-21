馬侃號神盾艦撞油輪船體受損影片曝光 多船艙遭淹

馬侃號遭撞後多艙遭海水灌入。(圖/影片截圖)

馬侃號遭撞多艙受損。(影片/YOUTUBE)

美軍「馬侃號」（USS John S. McCain）神盾飛彈驅逐艦今日凌晨在麻六甲海峽和賴比瑞亞籍油輪相撞，造成至少10人失蹤、5人受傷，據美國海軍最新聲明表示，意外造成神盾艦船體嚴重受損，包括士兵臥艙、通訊艙和機械艙都被海水灌入、淹沒，不少人對於擁有精密設備的神盾艦再出示感到納悶，而專家表示這次意外可能是因為軍艦的夜間當值士兵資歷較淺，再加上事發航道又很繁忙，進而增加了出事機會。。

美國《紐約時報》報導，一名現役海軍軍官表示，艦隻在晚上航行時，一般都由年輕或資歷較淺的士兵當值，而其他經驗比較豐富的軍官則負責操控雷達，另一名軍官則推斷事發時馬侃號並沒有展開緊急救援程序。

馬侃號被撞後左舷水線附近出現一個大洞，據估計約有3公尺大。(圖/美聯社)

據日本放送協會（NHK）報導，海軍專家指這次發生意外的麻六甲海峽是馬來半島與印尼蘇門答臘島間的海峽，全長約900公里，最窄的地方只有2.5公里寬，再加上淺灘多，對於大型船隻來說是航行難度高的海域，更形容此水域為「世上其中一條最難航行的航道」。

專家也認為這次相撞意外中，和神盾艦相撞的的阿爾尼克MC號（Alnic MC）油輪事發時，可能沒有及時轉舵，也可能是原因之一，因為商用輪船於轉向時，要先關掉自動駕駛裝置，此舉會讓輪船的航行成本及時間大增。

其中一名艦上受傷的士兵Navin Ramdhun在社群軟體上向家人、朋友報平安，並稱自己正在等待手術治療手臂上的傷，他在接受訪問時表示，「意外發生時他正在睡覺，不確定意外是怎麼發生的」。

馬侃號在相撞意外後，以自身動力返回新加坡樟宜海軍基地，也被拍下了左舷破洞的照片，據軍專家從照片中估計，被撞破的洞約有3公尺大。

(中時電子報)