徐永明點蘇貞昌 游錫堃任油電董事長 林全：有思考
時代力量立委徐永明今天質詢行政院長林全時批評台電董事長朱文成在815大停電後竟然不用負責下台，到立院還不用備詢。徐永明也建議林全，台電中油董事長應該由前行政院長蘇貞昌、游錫堃擔任，徐永明逼問林全，「這兩個你考慮過嗎？」林全回答「確實有在思考，前幾天遇到游時也有向他請教一些建議。」
徐永明質疑，中油董事長陳金德下台，台電卻沒下台，林全則認為，後續還需要調查釐清責任。徐永明也批評，民進黨上次在游錫堃擔任院長時代也因為天然氣跳電，民進黨兩次停電都敗在天然氣，且這次跳電原因在新加坡就有兩次先例，台電員工都清楚這項先例，整個內閣卻沒人了解。
徐永明建議林全，油電雙董事長應該由有經驗的蘇貞昌、游錫堃來擔任，依照現在的做法，停電出事就是怪在林全頭上，但由蘇、游兩人主導的話，以後有斷電，就是這兩人名字在前面，新政府不該怕他們太資深，還去台電的官僚中找人讓狀況一再發生。
林全表示，中油董事長他會找有能力經營的人，徐永明逼問林全有沒有考慮過蘇、游，林全最後回答「確實有在思考，前幾天遇到游時也有向他請教一些建議。」
(中時)
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