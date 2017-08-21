5000警力擋不了陳抗？ 綠委林俊憲點出2關鍵
世大運開幕式當天發生陳抗事件，全國民眾心中有個疑惑，為何部署5000警力還會出現破口？已有不少批評指向警方維安失當，相關首長被點名該下台。民進黨立委林俊憲指出，「豬腦袋瞎指揮」、「豬隊友背後捅刀」，是讓5000員警飲恨收場的關鍵原因。
林俊憲在臉書PO文說，開幕式被反年改鬧場，現場員警們都很委屈。「為什麼現場5000名員警，擋不住上百個老人？」
他分析箇中原因。第一是「豬腦袋瞎指揮」，現場警力調度出問題，甚至出現「圍獨放統」的情況；第二是「豬隊友背後捅刀」，維安情資被外洩了，雖然此類情形已發生多次卻未被嚴查。因此緃使5000員警是虎狼之師，也只能飲恨收場。
對於立委的說法，網友以陰謀論觀點指出，這是「現任、退休警消合演一埸戲．讓政府難看」。另有網友指出，立委應提案立法，「有明確法律給警察當靠山，才不會讓這些事一在發生，警察執法上也不會有所束縛！」還有網友直接點名，「台北市警局長和警政署長該滾了吧，尤其是台北市警局長睜眼說瞎話。」
(中時電子報)
文章來源：林俊憲臉書
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